- Эмери был фанатик, это точно. Поэтому и поселился в Тарасовке. Все его понимали. Возможно, он слишком близко подпустил к себе футболистов. Эмери — человек с европейским менталитетом, а к нашему человеку не только с пряником нужно подходить. Может быть, кнут нужно применять даже чаще.
Унаи пытался быть хорошим для всех. Не исключаю, что это его и сгубило. Все старались, но в какой-то момент всё сломалось, — цитирует Реброва "Чемпионат".
Эмери в данный момент находится без работы после того, как был уволен из лондонского "Арсенала" за неудовлетворительные результаты. После отставки из "Спартака" он возглавлял "Севилью", с которой выиграли три Лиги Европы подряд, а также "ПСЖ", став чемпионом Франции.
Ребров: Эмери близко подпускал к себе футболистов, пытался быть хорошим для всех. Может, это и сгубило
Вратарь "Спартака" Артём Ребров, находящийся в команде с 2011 года и на днях подписавший новый контракт с красно-белыми, вспомнил о бывшем наставнике команды Унаи Эмери.
Фото: "СЭ"
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