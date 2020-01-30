Под президентом, с которым, по его словам, договаривался Кокорин, он, видимо, имеет ввиду Александра Медведева, ранее занимавшего этот пост, а теперь являющегося гендиректором "Зенита".
– Принципиальной ли была позиция не ехать в "Сочи"? Принципиальная, но не то чтобы принципиальная. Просто обстоятельства так сложились. Если бы всё это было по-другому, то могло бы… быть по-другому. Я возвращался в "Зенит" и у меня были свои амбиции и планы. У меня была цель и я придерживался своего плана. Выступать за другой клуб стоило только после того, как в "Зените" мне скажут – я им не нужен.
Также Кокорин ответил, был ли в его контракте пункт, по которому его можно было бы перевести в аренду без согласия игрока.
– Было два разговора. Лично с президентом. Мы договаривались не на бумагах, а на словах. Но всё вышло по-другому, – цитирует Кокорина "Бизнес Онлайн" со ссылкой на съёмки программы телеканала "Звезда".
В итоге вышедший из тюрьмы в сентябре прошлого года футболист, отказавшийся ехать в аренду в "Сочи", начинает работу на сборе в составе "Зенита-2".
Кокорин: договаривались с президентом не на бумагах, а на словах. Но вышло по-другому
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, о чем договаривался с руководством "Зенита" после выхода из тюрьмы и почему отказался ехать в аренду в "Сочи".
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
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