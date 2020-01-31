"Кельты" заплатят за аренду 29-летнего футболиста более 500 тыс. евро, но также будут иметь право о выкупе футболиста по окончанию сезона.
По информации "СЭ", команды пока не договорились о сумме выкупа за Смолова. "Сельта" предложила "Локомотиву" 8,5 млн евро за 29-летнего россиянина, но "железнодорожники" хотят больше. Стороны обсудят этот момент позднее.
Напомним, что летом 2018 года "Локомотив" купил Смолова у "Краснодара" за 9 млн евро. В сезоне 2019/2020 нападающий провёл 14 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал три голевые передачи.
"Сельта" после 21 тура Ла Лиги находится на 18 месте с 17 очками.
"СЭ": "Локомотив" хочет больше 8,5 млн евро за Смолова
Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов на правах полугодичной аренды будет выступать за "Сельту". "Спорт-Экспресс" сообщает, что команды ещё не договорились о возможной сумме выкупа.
Источник: ФК "Локомотив"
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