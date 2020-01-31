Напомним, "Спартак" объявил, что форвард взят в аренду до конца сезона с необязательным правом выкупа.
- "Спартак" приобрел центрфорварда. Габаритного, ориентирующегося в штрафной. Офигеть, событие. Летом одним из первых команду покинул Зе Луиш. Я написал тогда, что это идиотское решение, потому что "Спартаку" в принципе как команде, против которой часто защищаются, запираясь в штрафной, трудно без такого игрока. И при этом Зе Луиш первый на выход. Идиотизм.
После этого купили Понсе. А Понсе игрок с другими качествами, просто большой. Так прошел сезон, в котором пока что "Спартак" ближе к вылету, чем к Лиге Чемпионов. И на финише зимнего окна покупает, наконец, центрфорварда. По настоянию Тедеско.
Вот работа Цорна. Это плохая работа. Надо БЫЛО брать летом. А еще лучше было не отдавать Зе. Или не отдавать Зе тогда, а сохранить его в команде на переходный период. Цорн - плохой гендиректор, - написал Уткин в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что аренда Соболева обойдётся "Спартаку" в 500 тысяч евро, а последующий выкуп - в 4,5 миллиона.
В этом сезоне Соболев провел 18 матчей в РПЛ за "Крылья Советов", в которых забил 10 голов, но нападающий не отличался с начала октября.
"Спартак" ушел на зимний перерыв на десятой строчке РПЛ и возобновит сезон 29 февраля матчем против "Динамо".
Уткин: надо было брать Соболева летом или оставлять Зе Луиша. Цорн - плохой гендиректор
Популярный блогер Василий Уткин раскритиковал работу генерального директора Томаса Цорна, который ко второму сбору команды в Катаре договорился об аренде нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева.
Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив
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