Уткин: надо было брать Соболева летом или оставлять Зе Луиша. Цорн - плохой гендиректор

Популярный блогер Василий Уткин раскритиковал работу генерального директора Томаса Цорна, который ко второму сбору команды в Катаре договорился об аренде нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева.

Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив