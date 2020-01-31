Семин ответил, покинет ли "Локо" Алексей Миранчук

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал возможный переход полузащитника Алексея Миранчука в другую команду.
Фото: "Коммерсантъ"
"Миранчук покинет команду? А разве ему плохо в "Локомотиве"? Зачем ему находить? Он получает удовольствие у нас. У Смолова была другая ситуация. Миранчук остается", — цитирует Семина "Спорт-Экспресс".

Ранее Алексей Миранчук отказался комментировать информацию о переходе в европейский клуб. Среди интересующихся полузащитником клубов фигурировали "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Лацио" и другие.

В этом сезоне на счету Алексея Миранчука 21 матч за "железнодорожников" во всех турнирах, в которых 24-летний полузащитник забил 9 мячей и отметился 4-мя голевыми передачами.

Перед весенней частью чемпионата России "Локомотив" занимает 5 место в таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.


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Теги: Семин Миранчук Ал. Локомотив Российские трансферы
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