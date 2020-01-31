Зеффан рассказал, кто повлиял на его переход в "Крылья Советов"

Алжирский защитник Мехди Зеффан, ставший первым новичком самарских "Крыльев Советов", рассказал о своём переходе в российскую команду.

Источник: ПФК "Крылья Советов"

- Я уже решил, что буду учить русский язык, но в начале будет непросто. Я разговаривал о «Крыльях» с моим другом Раисом Мболи. Раис сказал мне много хорошего о клубе, что также повлияло на мое решение. Конечно, я общался с Миодрагом Божовичем, спросив его в числе прочего и о Премьер-лиге. Слышал, что недавно в «Крыльях» играл Йоан Молло, - цитирует Зеффана пресс-служба "Крыльев".



Также алжирский защитник восхитился "Самарой Ареной", построенной к чемпионату мира 2018 года в России. Зеффан знает, что в Самаре очень любят футбол и очень ждёт своего первого матча за команду.



27-летний Зеффан с лета прошлого года находился в статусе свободного агента. Предыдущим клубом алжирца был "Ренн", также защитник, являющийся воспитанником "Лиона", успел провести за основную команду семикратного чемпиона Франции 12 матчей. На счету Зеффана 15 матчей за сборную Алжира.