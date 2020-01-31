"По нашим первым тренировочным дням в Дохе уже видно, что здесь отличные условия для качественной подготовки к возобновлению сезона в РПЛ.
Этот турнир — важный этап нашего тренировочного процесса. Конечно, мы будем выходить на поле, чтобы победить. При этом планируем дать возможность проявить себя всем игрокам, которые приехали в Катар в составе нашей команды.
Поскольку на данном этапе "Спартак" еще находится не в своих идеальных кондициях, нам важно не переусердствовать и постараться избежать травм", — цитируют Тедеско "Известия"
Третий розыгрыш Кубка "Париматч Премьер"пройдет с 1 по 9 февраля 2020 года. Помимо российских "Локомотива" и "Ростова", в турнире примет участие сербский "Партизан", идущий на втором месте в чемпионате своей страны.
Напомним, что прошлой зимой турнир в Катаре выиграл "Спартак" под руководством главного тренера Олега Кононова.
Тедеско: на игры "Париматч Премьер" "Спартак" будет выходить, чтобы победить
Главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско рассказал о целях команды на Кубке "Париматч Премьер".
Фото: soccer.ru
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