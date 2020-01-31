"Будут ли еще трансферы? Посмотрим, у нас есть одна позиция, которую мы рассматриваем — опорный полузащитник, который также может сыграть на позиции центрального защитника. Если будут трансферы, то только аренда, так как нам нужно соблюдать финансовый Fair Play. Плюс в случае Соболева мы снижаем риски. У нас есть возможность посмотреть, как он приживется в команде. Все-таки это две разные истории — играть за "Спартак" и играть за "Крылья", — цитирует Томаса Цорна Матч ТВ.
Вчера "Спартак" объявил о переходе нападающего самарских "Крыльев" Александра Соболева на правах аренды до конца сезона. По окончании срока аренды "красно-белые" смогут выкупить трансфер 22-летнего нападающего.
В первой части чемпионата России на счету Соболева 18 матчей в составе "Крыльев Советов" и 10 забитых мячей.
Цорн рассказал о трансферных планах "Спартака" на эту зиму
Гендиректор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о следующих трансферных целях в это трансферное окно.
Фото: instagram.com/tomaszorn/
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