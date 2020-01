Соболев попрощался с болельщиками "Крыльев"

View this post on Instagram

Два года — много или мало? Это определяют воспоминания. В моем случае — однозначно много. За это время я привязался к крутой Самаре: великолепная набережная, исторический центр, Волга! Я стал частью "Крыльев", пропитался историей команды. Было всякое. И победы, и поражения, куда без них? Но спасибо болельщиком, которые всегда были рядом и поддерживали. Не просто так говорят, что здесь отличные болельщики — убедился лично. Пришло время двигаться дальше. Я горд, что был частью "Крыльев Советов", клуба с богатой историей и отличными болельщиками. Большое спасибо всем, кто был рядом все это время — болельщикам, одноклубникам, тренерскому штабу, руководству и сотрудникам клуба! Буду скучать! Самара навсегда в моем сердце?