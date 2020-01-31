Соболев попрощался с болельщиками "Крыльев"

Нападающий "Спартака" Александр Соболев попрощался с болельщиками "Крыльев Советов" через свой Instagram-аккаунт.

-Два года — много или мало? Это определяют воспоминания. В моем случае — однозначно много.

За это время я привязался к крутой Самаре: великолепная набережная, исторический центр, Волга! Я стал частью "Крыльев", пропитался историей команды. Было всякое. И победы, и поражения, куда без них? Но спасибо болельщиком, которые всегда были рядом и поддерживали. Не просто так говорят, что здесь отличные болельщики — убедился лично, - написал Соболев.

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Два года — много или мало? Это определяют воспоминания. В моем случае — однозначно много. За это время я привязался к крутой Самаре: великолепная набережная, исторический центр, Волга! Я стал частью "Крыльев", пропитался историей команды. Было всякое. И победы, и поражения, куда без них? Но спасибо болельщиком, которые всегда были рядом и поддерживали. Не просто так говорят, что здесь отличные болельщики — убедился лично. Пришло время двигаться дальше. Я горд, что был частью "Крыльев Советов", клуба с богатой историей и отличными болельщиками. Большое спасибо всем, кто был рядом все это время — болельщикам, одноклубникам, тренерскому штабу, руководству и сотрудникам клуба! Буду скучать! Самара навсегда в моем сердце?

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Вчера московский "Спартак" объявил о переходе нападающего Александра Соболева на правах аренды до конца сезона. По окончании срока аренды "красно-белые" смогут полностью выкупить трансфер 22-летнего футболиста.

В первой части РПЛ на счету Соболева 10 мячей в 18 матчах за "Крылья Советов".


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Теги: Соболев Спартак Крылья Советов Российские трансферы
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