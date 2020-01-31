"Мы пока не отправляли официальное письмо, мы еще обсудим этот вопрос. Но велика вероятность того, что клуб выдвинет кандидатуру Прядкина", — цитирует Федуна ТАСС.
Сергей Прядкин, возглавляющий лигу с 2007-го года, был перезибран 16 января на пятилетний пост президента РПЛ. Однако РФС посчитал, что выборы прошли с нарушением регламента и признал их недействительными.
Новые выборы президента РПЛ назначены на 17 марта. Отметим, что по информации в СМИ большинство клубов РПЛ поддерживают кандидатуру нынешнего президента лиги Сергея Прядкина.
"Спартак" поддержит Прядкина на выборах президента РПЛ
Владелец и президент московского "Спартака" Леонид Федун рассказал, что "красно-белые" выдвинут Сергея Прядкина на пост президента РПЛ на предстоящих выборах.
Фото: Global Look Press
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