"Возможный переход в Англию? Мне кажется, мечта любого футболиста играть в Англии. Интерес был, но я не вникал в процесс. Я рад, что получилось так, как получилось. Клуб не хочу называть.
То, что "Спартак" взял меня в аренду, а не купил, меня не пугает, ведь все зависит от меня. Если я буду играть, забивать, а команда будет побеждать, то… Это даже пойдет мне на пользу, будет стимулом, чтобы летом меня забрали на полноценный контракт.
Сравнения с Дзюбой? Мне не нравится, что меня называют Сибирским Дзюбой. Я — Александр Соболев, а Дзюба — это Дзюба. Не надо меня с ним сравнивать", — цитирует слова Соболева Матч ТВ.
Вчера московский "Спартак" объявил о переходе нападающего Александра Соболева на правах аренды до конца сезона. По окончании срока аренды "красно-белые" смогут выкупить контракт футболиста.
В первой части РПЛ на счету Соболева 10 мячей в 18 матчах за "Крылья Советов".
Соболев заявил, что ему не нравится, когда его сравнивают с Дзюбой
Новичок московского "Спартак" рассказал в интервью Матч ТВ о первых впечатлениях в составе красно-белых
Фото: ФК "Спартак"
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