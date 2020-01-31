Черчесов высказался о трансферах Комличенко, Смолова и Соболева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о переходах игроков сборной России в новые команды в это трансферное окно.
Фото: РИА "Новости"
"Сегодня мы с тренерским штабом соберемся в Дохе, где в первой декаде февраля пройдет Кубок Париматч Премьер. Затем планируем посетить контрольные матчи других клубов. Так получилось, что сразу три форварда, являющиеся кандидатами в сборную, перешли в другие команды. После трансфера в "Динамо" со мной связался Комличенко, который очень хочет проявить себя в российской Премьер-лиге. Смолов наоборот покинул внутренний чемпионат и решил попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов. Соболев в свою очередь впервые будет выступать за топ-клуб, и это тоже серьезный вызов. Будем анализировать их выступления за "Динамо", "Сельту" и "Спартак".

Кстати, не стоит забывать и про Кудряшова, в начале января перешедшего из "Сочи" в "Антальяспор". Это уже его второй приход в турецкий чемпионат, и нас удовлетворяет, что Федор регулярно выходит на поле в своем новом клубе. Надеемся, что скоро поправится Денис Черышев, сейчас восстанавливающийся после травмы", — цитирует Черчесова Sport24.

Напомним, что сразу три нападающих, вызывающихся в сборную России, сменили клубную прописку в это трансферное окно.

Николай Комличенко перешел из "Млады Болеслав" в московское "Динамо", заключив контракт на 4,5 года. Федор Смолов на правах аренды до конца сезона присоединился к испанской "Сельте", а Александр Соболев из самарских "Крыльев" отправился в московский "Спартак" и уже провел первую тренировку на сборе команды в Катаре.


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Теги: Черчесов Сборная России Смолов Комличенко Соболев
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