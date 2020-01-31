Газизов заявил, что "Уфу" не устроило предложение "Брешии" по Неделчару

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, почему сорвались переговоры по продаже защитника Йонуца Неделчару в итальянскую "Брешию".

Фото: ФК "Уфа"