"Неделчару не уйдёт. Переговоры с "Брешией" закончены, нас не устроили их условия", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Неделчару выступает за "Уфу" с 2018 года, перейдя за 600 тысяч евро из бухарестского "Динамо".
В текущем сезоне 23-летний защитник провел за уфимский клуб 13 матчей в чемпионате России. Его соглашение с "Уфой" действует до 2021 года.
"Уфа" ушла на зимний перерыв, находясь на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе клуба 25 очков.
Газизов заявил, что "Уфу" не устроило предложение "Брешии" по Неделчару
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, почему сорвались переговоры по продаже защитника Йонуца Неделчару в итальянскую "Брешию".
Фото: ФК "Уфа"
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