Агент Ал. Миранчука - о будущем игрока: все новости будут летом

Вадим Шпинев, агент полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука, отказался комментировать будущее игрока, отметив, что новости будут летом.
Фото: ФК "Локомотив"
Сегодня появилась информация, что Миранчука зимой хотел арендовать "Милан", однако главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выступил против этого.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего полузащитника 21 матч за "железнодорожников" во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 9 забитых мячей и 4 результативных передачи.

Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Миранчук Ал. Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Малафеев завершил работу в "Зените"
Эмери: когда у "Арсенала" были плохие результаты, фанаты сосредоточились на мне. Они вышвырнули меня
Агент Ал. Миранчука - о будущем игрока: все новости будут летом
"Сельта" опубликовала заявку на матч с "Валенсией". Смолов вошел в этот список 2
Созин призвал не восторгаться переходом Смолова в "Сельту"
Защитник "Тулузы" Рохель попал в сферу интересов "Локомотива" и ЦСКА 1
Моуринью на пресс-конференции ответил на собственные вопросы (видео)
Гинер: "Кристал Пэлас" - не тот клуб, куда нужно было идти Чалову 5
Смолов: русские снова в деле в Виго 1
Суд Москвы оставил без движения иск "Локомотива" к Геркусу
Отец Черышева прокомментировал серьезность травмы игрока
"Манчестер Юнайтед" не смог договориться с "Борнмутом" о трансфере Кинга
"У тебя же нигде нет волос". Фабрегас потроллил Головина за рекламу бритвы 1
Газизов заявил, что "Уфу" не устроило предложение "Брешии" по Неделчару
Соболев забил первый гол на тренировке "Спартака" (видео) 12
"Локомотив" взял на турнир в Катар 25 игроков 1
Черышев не сыграет против "Сельты"
"СЭ": Пападопулос перейдет в "Крылья Советов" 4
Смолов определился с игровым номером в "Сельте" 2
Президент "Урала" заявил, что готов взять в команду Смолова, если у него не получится в Испании 3
Исламхан перешел в клуб из ОАЭ. Ранее игрок был на просмотре в "Зените"
Стали известны соперники "Реала" и "Барселоны" в четвертьфинале Кубка Испании
Роналду признали лучшим игроком чемпионата Италии в январе
"Атлетико" арендовал Карраско до конца сезона
При демонтаже СКК в Санкт-Петербурге погиб рабочий 5
Betting Insider: "Милан" мог арендовать Алексея Миранчука. "Локо" был против 1
ЦСКА опроверг информацию о новой форме 3
Канделаки: Миллер настоял на названии "Матч ТВ" 9
"Зенит" поздравил Миллера с днем рождения, но закрыл комментарии 10
Черчесов высказался о трансферах Комличенко, Смолова и Соболева
Все новости