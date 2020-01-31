Сегодня появилась информация, что Миранчука зимой хотел арендовать "Милан", однако главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выступил против этого.
В нынешнем сезоне на счету 24-летнего полузащитника 21 матч за "железнодорожников" во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 9 забитых мячей и 4 результативных передачи.
Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса".
Агент Ал. Миранчука - о будущем игрока: все новости будут летом
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука, отказался комментировать будущее игрока, отметив, что новости будут летом.
Фото: ФК "Локомотив"
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