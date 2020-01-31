Малафеев в "Зените" курировал работу второй команды и молодежной команды, отвечал за продление контрактов с футболистами, поиск новых игроков.
Напомним, Малафеев выступал за "Зенит" с 1999 года по 2016. Всего он провел за петербургскую команду 328 матчей. Также на его счету 29 игр за сборную России.
"Зенит" в нынешнем сезоне занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 19 матчах 45 очков.
Малафеев завершил работу в "Зените"
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев, который работал заместителем спортивного директора "Зенита" по общим вопросам, покинул занимаемую должность. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Фото: ФК "Зенит"
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