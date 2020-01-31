"Это правда, что Соболев понравился мне в матче с "Крыльями". Мы следили за ним пристально, после этого и появилась идея его приобрести.
Мы нуждаемся в нем на 100%, нуждаемся в нападающем такого плана. Я благодарен Томасу Цорну, который смог приобрести его для нас, он сделал хорошую работу", - цитирует Тедеско Sport24.
"Спартак" арендовал Соболева у "Крыльев Советов" до конца сезона. У красно-белых также есть право выкупа футболиста за 4,5 млн евро.
Соболев в нынешнем сезоне провел 18 матчей в чемпионате России и забил 10 голов. В бомбардирской гонке он уступает нападающему "Зенита" Артему Дзюбе, у которого 11 мячей.
"Спартак" в турнирной таблице РПЛ занимает 10-е место, набрав 22 очка.
Тедеско поблагодарил Цорна за подписание Соболева
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал подписание форварда Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"
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