"Распространяется ли запрет на общение игроков с прессой? Да. Это не мое решение, но я его поддерживаю", - цитирует Карпина Sport24.
Напомним, "Ростов" на втором сборе примет участие в турнире Кубок Париматч Премьер, который пройдет с 1 по 9 февраля в Дохе. Соперниками донского клуба станут "Спартак", "Локомотив" и "Партизан".
18 января стало известно, что президент "Ростова" Арташес Арутюнянц запретил футболистам и тренерам давать интервью.
"Ростов" после 19 туров занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка.
Карпин подтвердил, что игрокам запрещено общаться с журналистами
Наставник "Ростова" рассказал, что поддерживает запрет игрокам на общение с прессой на зимнем сборе.
Фото: ФК "Ростов"
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