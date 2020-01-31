Ранее в российских СМИ была информация, что за аренду Смолова клуб из Виго заплатит 600 тысяч евро, а летом сможет его выкупить за 6 миллионов евро.
Напомним, 30 января "Сельта" и "Локомотив" объявили о переходе 29-летнего нападающего в испанский клуб на правах аренды до конца сезона. Федор будет выступать под 9-м номером.
Вчера стало известно, что Смолов включен в заявку на предстоящий матч чемпионата Испании с "Валенсией", который состоится 1-го февраля.
В нынешнем сезоне Смолов провел 14 матчей в чемпионате России, забил 3 мяча и отдал три голевые передачи.
"Сельта" занимает в турнирной таблице Ла Лиги 18-е место, набрав 17 очков в 21 матче.
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Газета AS сообщила, за сколько "Сельта" сможет выкупить Смолова у "Локомотива"
По данным испанской газеты AS, в случае, если "Сельта" решит выкупить контракт российского форварда Федора Смолова у "Локомотива", то клубу придется раскошелиться на 10 миллионов евро.
Фото: ФК "Сельта"
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