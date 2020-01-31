"Он точно не сыграет. А дальше посмотрим", — цитирует итальянского тренера официальный сайт "красно-белых".
Александр Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды в это трансферное окно из самарских "Крыльев". Соглашение рассчитано до конца сезона. По окончании срока "Спартак" сможет активировать опцию выкупа футболиста.
В первой части сезона на счету Соболева 10 голов в 18 матчах РПЛ за "Крылья Советов".
Напомним, что уже сегодня "Спартак" начнет встречей с "Ростовом" предсезонный турнир Кубок Париматч Премьер. Также в розыгрыше турнира примут участие московский "Локомотив" и белградский "Партизан".
Соболев пропустит матч с "Ростовом"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско сообщил, что Александр Соболев пропустит первую встречу команды на Кубке Париматч Премьер.
twitter.com/fcsm_official
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