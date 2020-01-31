Желько Бувач, работавший на протяжении 17 лет в тренерском штабе Юргена Клоппа в "Майнце", "Боруссии" и "Ливерпуле", заключил трудовое соглашение с "Динамо".
"Лучшей характеристикой квалификации Бувача служат слова Клоппа о том, что именно Желько всегда был мозгом его тренерского штаба и правой рукой в каждой футбольной команде, в которой они вместе работали," — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте "Динамо".
Контракт 57-летнего Бувача с "Динамо" рассчитан на 2,5 года.
Ранее должность спортивного директора в московском клубе занимал Роман Орещук.
Экс-помощник Клоппа стал спортивным директором "Динамо"
Московское "Динамо" объявило о назначении боснийского специалиста Желько Бувача на пост спортивного директора.
Фото: Global Look Press
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