По информации "Чемпионата", за переход Никиты Котина московский ЦСКА заплатил "Крыльям" сумму порядка 130 тысяч евро.
Контракт 17-летнего защитника с ЦСКА заключен сроком на 3,5 года.
В текущем сезоне Котин выступал за молодежную команду "Крыльев Советов".
Перед весенней частью РПЛ в активе ЦСКА 34 очка и 4 место в таблице. От лидирующего "Зенита" команда Виктора Гончаренко отстает на 11 очков.
Переход защитника "Крыльев" обошелся ЦСКА в 130 тысяч евро
Фото: Nevasport
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