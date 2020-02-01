Тошич: для меня матч со "Спартаком" по накалу будет похож на дерби

Хавбек белградского "Партизана" Зоран Тошич, ранее выступавший за московский ЦСКА, поделился ожиданиями от матча с "Спартаком"
Фото: "Спорт-Экспресс"
"На матч со "Спартаком" у меня будет особенный настрой. Матчи с этой командой всегда были очень интересными, когда я выступал за ЦСКА. Я скучаю по московскому дерби. Уверен, что здесь игра будет похожей по накалу. Персонально для меня это очень интересный матч", — цитирует Тошича сайт "Матч ТВ".

"Партизан" встретится со "Спартаком" 8 февраля в рамках Кубка Париматч Премьер.

Напомним, что Зоран Тошич выступал за ЦСКА в период с 2010 по 2017 год. На счету 32-летнего серба 47 голов и 41 результативная передача в 241 матче за "армейцев". В составе московского клуба Тошич трижды становился чемпионом России и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Тошич Спартак ЦСКА Партизан Кубок Премьер
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Дзюба считает Ракицкого сильнейшим защитником в мире
Солтмурад Бакаев извинился перед Слуцким за пост в инстаграм (фото)
Агент: Боженик испугался на встрече с руководством ЦСКА 1
"Прервали эфир и 15 минут объясняли: вы должны признать гол "Зенита" правильным". Андронов - о цензуре на "Матче" 22
Натхо и Тошич в старте "Партизана" на игру с "Локомотивом" 2
"Динамо" обыграло "Младост" в контрольном матче 1
Стали известны причины гибели рабочего при крушении СКК в Санкт-Петербурге 1
Сын Зидана перешёл в команду к Гути 1
Овчинников назвал Помазуна "одним из сильнейших вратарей премьер-лиги" 6
Ничьих на Кубке Париматч не будет 2
Газзаев займет новый пост в Госдуме 9
"Рубин" интересуется полузащитником "Ольборга"
Тошич: для меня матч со "Спартаком" по накалу будет похож на дерби
Один из лучших бомбардиров Чемпионшипа перешел в "Вест Хэм" за 22 миллиона 1
Сульшер сравнил Фернандеша с Скоулзом
Гордеев — о Кубке Париматч: мы выходим на международный уровень 3
"Бешикташ" арендовал Боатенга
Моуринью: Эриксен сразу сказал мне, что хочет покинуть клуб
Переход защитника "Крыльев" обошелся ЦСКА в 130 тысяч евро 3
Экс-помощник Клоппа стал спортивным директором "Динамо" 4
Тухель: ничего страшного в том, что Кавани остался в "ПСЖ"
Егоров: "Крылья" ведут переговоры по трансферу вратаря "Зенита" 2
Уткин — о Кокорине: все началось со звонка Миллеру из Администрации президента 32
Тихонов: Тедеско хочет выиграть Кубок Париматч 1
Рабинер - об уходе Малафеева: у Вячеслава не сложились отношения с Дзюбой 9
Главный тренер "Сельты" прокомментировал переход Смолова 1
Соболев пропустит матч с "Ростовом" 3
"Манчестер Юнайтед" арендовал Игало у китайского клуба
"Ты че очки-то надел?": "Локомотив" опубликовал диалог Семина и Карпина (видео) 13
Газета AS сообщила, за сколько "Сельта" сможет выкупить Смолова у "Локомотива" 1
Все новости