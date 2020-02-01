"На матч со "Спартаком" у меня будет особенный настрой. Матчи с этой командой всегда были очень интересными, когда я выступал за ЦСКА. Я скучаю по московскому дерби. Уверен, что здесь игра будет похожей по накалу. Персонально для меня это очень интересный матч", — цитирует Тошича сайт "Матч ТВ".
"Партизан" встретится со "Спартаком" 8 февраля в рамках Кубка Париматч Премьер.
Напомним, что Зоран Тошич выступал за ЦСКА в период с 2010 по 2017 год. На счету 32-летнего серба 47 голов и 41 результативная передача в 241 матче за "армейцев". В составе московского клуба Тошич трижды становился чемпионом России и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России"
Тошич: для меня матч со "Спартаком" по накалу будет похож на дерби
Хавбек белградского "Партизана" Зоран Тошич, ранее выступавший за московский ЦСКА, поделился ожиданиями от матча с "Спартаком"
Фото: "Спорт-Экспресс"
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