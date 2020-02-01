По информации "Бизнес Online", 65-летний депутат 4 февраля будет назначен на пост председателя комитета Госдумы по делам национальностей.
"Не бегите впереди паровоза: начнется пленарное заседание, сами все узнаете", – прокомментировал информацию о возможном назначении сам Валерий Газзаев.
Валерий Газзаев является заслуженным тренером России и одним из самых титулованных российских тренеров. На его счету множество российских трофеев с ЦСКА и "Аланией", в том числе победа с "армейцами" в Кубке УЕФА в 2005 году.
Газзаев займет новый пост в Госдуме
Экс-тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев 4 февраля вступит в новую должность.
Фото: личный архив Валерия Газзаева
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