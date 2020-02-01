Первое, что подразумевают правило, так это отсутствие ничейного результата. Если команды после основного времени не выявляют победителя, то назначается серия пенальти.
За победу в основное время команда получает три очка, в серии пенальти - два. За поражение по пенальти - одно.
В каждом тайме тренеры команд могут произвести по пять замен. В случае травмы игрока, разрешена обратная замена.
Сегодня на турнире состоится два матча. "Локомотив" - "Партизан" в 14:00 и "Спартак" - Ростов в 18:00. Время московское.
Ничьих на Кубке Париматч не будет
Стал известен регламент Кубка Париматч, который пройдёт с 1 по 9 февраля в катарской Дохе. В турнире примут участие московские "Локомотив" и "Спартак", "Ростов" и сербский "Партизан".
Источник: ФК "Локомотив"
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