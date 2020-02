Солтмурад Бакаев извинился перед Слуцким за пост в инстаграм (фото)

View this post on Instagram

«В этой жизни за все приходится платить! К примеру, за минуты радости на этих фото, я заплатил часами упорных тренировок» #солтмурадбакаев #солтмурад #бакаев #братьябакаевы #ингушетия #россия #казань #рубинказань #рубиновыесборы #fcrk #футболист #football #soccer #russia #ingushetia #kazan #tatarstan