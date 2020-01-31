Солтмурад Бакаев извинился перед Слуцким за пост в инстаграм (фото)

— В этой жизни за все приходится платить! К примеру, за минуты радости на этих фото, я заплатил часами упорных тренировок, — написал Бакаев
— Ну вот и как это комментировать? — прокомментировал Слуцкий.
— Леонид Викторович, виноват. Исправлюсь, с вашей помощью, - ответил Бакаев.
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«В этой жизни за все приходится платить! К примеру, за минуты радости на этих фото, я заплатил часами упорных тренировок» #солтмурадбакаев #солтмурад #бакаев #братьябакаевы #ингушетия #россия #казань #рубинказань #рубиновыесборы #fcrk #футболист #football #soccer #russia #ingushetia #kazan #tatarstan
Напомним, Бакаев перешёл в "Рубин" из московского "Спартака" в январе. По данным Transfermarkt, казанцы заплатили за 20-летнего футболиста 300 тыс. евро.