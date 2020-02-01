По версии Карпова, 29-летний Смолов считал методики главного тренера Юрия Сёмина устаревшими. Такую позицию выразили многие футболисты "железнодорожников", но именно нападающий не выдержал и уехал в не самый сильный клуб Испании.
В окружении футболиста ожидают, что по возвращении Смолова в "Локомотив", Сёмин покинет свой пост.
Напомним, Смолов перешёл в полугодичную аренду в "Сельту", занимающую 18 строчку в испанской Ла Лиге. В текущем сезоне РПЛ нападающий отличился три раза и трижды ассистировал партнёрам в 14 матчах.
Карпов: Смолов сбежал в "Сельту" от Семина
Журналист "Бизнес-Online" Иван Карпов сообщил причины ухода нападающего "Локомотива" Фёдора Смолова в испанскую "Сельту" в аренду до конца сезона.
Источник: Дмитрий Голубович/"Чемпионат"
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