По версии "Бизнес-Online", предложения об аренде Алексея в итальянскую команду и Фёдора Смолова в "Сельту" поступили практически в одно время, но так как между нападающим и наставником "Локомотива" Юрием Сёминым возникло недопонимание, то Смолов, давно мечтавший сыграть в Европе, отправился покорять Испанию. Сёмин и генеральный директор "железнодорожников" Василий Кикнадзе были не готовы расставаться сразу с двумя важнейшими игроками, поэтому отклонили предложение миланцев.
Сообщается, что "Милан" предлагал за 24-летнего Миранчука, которым заинтересовались топ-клубы после перфоманса в матчах Лиги чемпионов с "Ювентусом", 3 млн евро за аренду до конца сезона, а также обязательную сумму выкупа около 17 млн евро, если игрок проведёт за команду определённое количество матчей. К слову, у футболиста заканчивается контракт летом 2021 года.
В текущем сезоне Миранчук провёл 16 матчей в РПЛ, забил пять голов и отдал две голевые передачи. Transfermakrt оценивает футболиста в 18 млн евро.
"Бизнес-Online": Миранчука не отпустили в "Милан" из-за аренды Смолова
Стали известны подробности несостоявшейся аренды полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука в итальянский "Милан".
Источник: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images
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