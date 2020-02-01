Антон Миранчук получил травму пятой плюсневой кости. Возможно, он не сыграет до конца сезона





Полузащитник московского " Локомотива " Антон Миранчук получил травму в первом матче Кубка Париматч с "Партизаном".

Источник: Дмитрий Голубович/"Чемпионат"

Как сообщил Нобель Арустамян в эфире "Матч ТВ", 24-летний полузащитник получил перелом плюсневой кости. В связи с этим футболист покинул поле уже на 15 минуте, его заменил Жоау Мариу.



Сроки восстановления футболисты назовут позднее, но не исключено, что сезон для Миранчука окончен.



В текущем сезоне Миранчук провёл 10 матчей в РПЛ, забил два гола и отдал передачу.