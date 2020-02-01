Антон Миранчук получил травму пятой плюсневой кости. Возможно, он не сыграет до конца сезона

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму в первом матче Кубка Париматч с "Партизаном".

Источник: Дмитрий Голубович/"Чемпионат"
Как сообщил Нобель Арустамян в эфире "Матч ТВ", 24-летний полузащитник получил перелом плюсневой кости. В связи с этим футболист покинул поле уже на 15 минуте, его заменил Жоау Мариу.

Сроки восстановления футболисты назовут позднее, но не исключено, что сезон для Миранчука окончен.

В текущем сезоне Миранчук провёл 10 матчей в РПЛ, забил два гола и отдал передачу.


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Теги: Локомотив Партизан Миранчук Ан.
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