Гинер заявил, что футбол не должен транслироваться на бесплатном ТВ

По мнению владельца ЦСКА Евгения Гинера, нужно перестать бесплатно транслировать футбол. Стоимость на телевизионные права должна быть не меньше 300 млн долларов.
Фото: ТАСС
"Первое, что состоялось для заработка на российском футбола, это болельщики, которые начали ходить на стадионы. От этого клубы получают доходы.

Думаю, что телевизионные права должны стоить как минимум 300 миллионов долларов. Сегодня футбол показывают качественно, надо отдать должное. Если мы начнем показывать более интересный и красивый футбол, то люди начнут подписываться. На бесплатном телевидении не должно быть футбола, это неправильно. У "Газпром-медиа" конкуренции не было, поэтому было так: сколько предложили, на столько и соглашайся. Большие деньги будут тогда, когда будет конкуренция", - сказал Гинер в эфире телеканала "Матч Премьер".

Напомним, что на данный момент у "Матч ТВ" есть контракт с РПЛ на показ четырех сезонов на общую сумму 26,5 миллионов долларов.


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Теги: Гинер ЦСКА
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