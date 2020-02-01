Гинер - о работе Гончаренко: нельзя менять тренеров, проиграв две-три игры

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что у главного тренера команды Виктора Гончаренко есть кредит доверия в клубе.

"Игра при Викторе Михайловиче мне нравится всегда. Но результат - нет. Невозможно собрать новую команду, которая сразу же начнет всех обыграть. Когда Гвардиола пришел в "Сити", ему тоже понадобилось время.

У Гончаренко карт-бланш есть, как у любого тренера, которые у нас были. Нельзя менять тренеров, проиграв две-три игры. Мождет, это я что-то не предоставил команде? У Гончаренко долгосрочный контракт и он продолжит работу", - сказал Гинер в эфире телеканала "Матч Премьер".

Напомним, Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года.

В нынешнем сезоне команда под его руководством набрала 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.


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Теги: Гинер Гончаренко ЦСКА
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