Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал подписание нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева.
Напомним, футболист перешел в московский клуб на правах аренды до конца сезона. У "Спартака" есть опция выкупа 22-летнего форварда за 4,5 миллиона евро.
"Как оценю трансфер Соболева? Увидим. Я его еще по "Томи" помню хорошо, он выделялся. Тогда у них еще такая молодая команда была. Он тогда выделялся на фоне одноклубников", - цитирует Федуна Sport24.
В нынешнем сезоне Соболев забил 10 голов в 19-матчах за "Крылья".
"Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 19 матчах.
Федун: Соболева увидел еще в "Томи", он выделялся на фоне одноклубников
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