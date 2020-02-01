Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал ничью с австрийским клубом "Тироль" (2:2) на сборе в Испании.
"Старались контролировать мяч. Очень хорошо проводим тренировки, но видно, что устали. Это нормально на сборах. Посмотрим, что дальше. Может быть, "Тироль" свежее нас. Насколько нас хватает прессинговать — вопрос физического состояния. Уверен, оно улучшится.
Меня радует, что у нас все получили игровую практику. Доволен ли Гончаренко, останется между нами", - цитирует Бистровича Sport24.
ЦСКА ушел на зимнюю паузу, находясь на четвертом месте в турнирной таблице. В первом матче после возобновления чемпионата армейцы сыграют с "Уралом". Встреча состоится 29 февраля.
Бистрович: доволен ли игрой ЦСКА Гончаренко, останется между нами
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