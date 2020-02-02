Как сообщает журналист Максим Алланазаров в своём telegram-канале, 24-летнему футболисту удалось избежать перелома стопы.
Во время матча Нобель Арустамян рассказал, что Миранчук получил перелом пятой плюсневной кости. Прогнозировалось, что восстановление полузащитника займёт от двух месяцев и он может пропустить остаток сезона.
"Локомотив" после первого тура Кубка Париматч Премьер занимает третье место с одним очком.
В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Миранчук провёл 10 матчей, забил дважды и отдал голевой пас.
Антон Миранчук избежал перелома кости стопы
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук получил травму в первом матче Кубка Париматч Премьер против "Партизана" (1:1, 2:4 пен.)
Источник: ФК "Локомотив"
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