По предварительной информации сообщалось, что 24-летний футболист получил перелом кости стопы и может пропустить остаток сезона.
Второе обследование показало, что Миранчук избежал перелома и отделался повреждением. Как сообщает "СЭ", сроки восстановления составят 3-4 недели, так что игрок может успеть восстановиться к старту второй части чемпионата России. "Локомотив" первую игру проведёт против "Зенита" 29 февраля.
В нынешнем сезоне Миранчук провёл в Премьер-лиге 10 матчей, забил два гола и отдал передачу.
"СЭ": Миранчук пропустит 3-4 недели из-за травмы стопы
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук получил травму в игре первого тура Кубка Париматч Премьер с "Партизаном" (1:1, 2:4 пен.)
Источник: ФК "Локомотив"
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