Стоимость лота составляет 1000 злотых или около 16 тысяч рублей. Разместил данное объявление один из варшавских ломбардов.
Единственным поляком в составе ЦСКА в 2007-м году был нападающий Давид Янчик, перешедший в ЦСКА летом из польской "Легии".
В составе ЦСКА Янчик провел 22 матча и забил 3 мяча. Помимо бронзы в 2007-м, Янчик завоевал в составе армейцев серебро РПЛ в 2008-м году и стал обладателем Кубка России.
В настоящее время 32-летний форвард является свободным агентом.
В Польше продают медаль ЦСКА за третье место в РФПЛ за 2007 год
Телеграм-канал "ЦВБП-медиа" сообщает, что в польском сервисе для размещения объявления выставлена бронзовая медаль ЦСКА чемпионата России 2007 года.
Фото: РИА "Новости"
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