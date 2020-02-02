"Информация о повреждении стопы соответствует действительности. Переломов не выявлено. Однако обсуждать точные сроки некорректно. В ближайшее время Антон улетит в Германию на консультацию, после чего будет определена тактика восстановления. Ожидается, что тренировки с командой возобновятся на третьем сборе", — сказал директор по связям с общественностью московского "Локомотива" Кирилл Брейдо.
Вчера в матче Кубка Париматч Премьер против "Партизана" Антон Миранчук получил повреждение и покинул поле через 15 минут после стартового свистка.
Ранее появлялась информация, что перелома стопы футболисты удалось избежать.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Миранчук провел в составе "Локомотива" 10 матчей, забил дважды и отдал результативную передачу.
Миранчук пройдет обследование в Германии
Фото: ФК "Локомотив"
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