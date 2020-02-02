"К счастью, Бабурину удалось избежать серьезной травмы. У голкипера было выявлено повреждение, однако уже в ближайшее время он сможет вернуться в общую группу", — сообщает официальный сайт"Ростова".
Напомним, что во вчерашнем матче Кубка Париматч Премьер против московского "Спартака" Егор Бабурин получил повреждение через несколько минут после выхода на поле и сразу был заменен.
В следующем матче Кубка Париматч Премьер "Ростов" сыграет с "Партизаном". Игра состоится 4 февраля.
Бабурин в ближайшие дни вернется в общую группу "Ростова"
Повреждение голкипера "Ростова" Егора Бабурина, полученное им во вчерашнем матче со "Спартаком", оказалось несерьезным.
Фото: ФК "Ростов"
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