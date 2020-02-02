"Когда трансферное окно уже сутки как закрылось, время поговорить о том, что "Тоттенхэм", оказывается, хотел Дзюбу. Когда все кончилось. И когда уже никто не спросит на пресс-конференции Жозе: что, вы реально ***улись, Мистер?
Нет, осторожно, второго февраля, чтобы можно было три месяца в интервью говорить, что "Тоттенхэм" хотел... Смолов - да, уехал, но ведь в "Сельту"... а Тему хотел Тоттенхэм. Но не отпустил Зенит. Ну, вцепился. Дороговат наш Дзюбентий для "Тоттенхэма". Такие дела", — написал Василий Уткин в своем телеграм-канале "Настоящий РадиоУткин".
Ранее появилась информация о том, что Артем Дзюба в зимнее трансферное окно мог перейти в лондонский "Тоттенхэм", но "Зенит" его не захотел расставаться с нападающим.
В нынешнем сезоне РПЛ на счету Артема Дзюбы 11 забитых мячей и 9 голевых передач в 20 матчах за "Зенит".
"Эх ты, чудо пиара". Уткин прокомментировал слухи об интересе "Тоттенхэма" к Дзюбе
Футбольный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в "Тоттенхэм".
Фото: Facebook Василия Уткина
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