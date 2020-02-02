По информации Tuttomercatoweb, в услугах Жуана Жезуса заинтересованы сразу три российских клуба: "Рубин", "Локомотив" и "Краснодар".
Футболист не входит в планы главного тренера "Ромы" Пауло Фонсеки, поэтому римляне рассматривают варианты с продажей игрока.
Ранее слухи о переходе 28-летнего бразильца были в другие российские команды: "Зенит" и "Спартак".
В нынешнем сезоне на счету Жезуса всего 4 матча за "Рому" во всех турнирах.
Жезус может перейти в один из российских клубов
Бразильский защитник "Ромы" Жуан Жезус попал в шорт-лист клубов РПЛ.
Фото: pagineromaniste.com
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