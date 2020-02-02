Тошич признался, что уход из ЦСКА был для него неожиданным

Полузащитник белградского "Партизана" Зоран Тошич, выступавший за московский ЦСКА, рассказал, что уход из армейского клуба стал для него неожиданностью.
Фото: РИА "Новости"
"Да, это стало неожиданностью. Я очень хорошо чувствовал себя в ЦСКА. Но, к сожалению, наши пути разошлись. Слуцкий 6,5 лет работал в команде, и команда была плюс-минус одинаковая. Пришел новый тренер, у которого была новая схема, новая тактика — все новое. И он оценил, что я не попадаю под это. Поэтому я ушел", — цитирует Тошича Sport24.

В СМИ сообщалось, что ЦСКА был готов продлить контракт с сербским полузащитником, но только с понижением зарплаты.

Напомним, что Зоран Тошич выступал за ЦСКА в с 2010 по 2017 год. На счету 32-летнего сербского полузащитника 47 голов и 41 результативная передача в 241 матче за "армейцев". В составе московского клуба Тошич трижды становился чемпионом России и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.


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Теги: Тошич ЦСКА Партизан
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