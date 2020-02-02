"Да, это стало неожиданностью. Я очень хорошо чувствовал себя в ЦСКА. Но, к сожалению, наши пути разошлись. Слуцкий 6,5 лет работал в команде, и команда была плюс-минус одинаковая. Пришел новый тренер, у которого была новая схема, новая тактика — все новое. И он оценил, что я не попадаю под это. Поэтому я ушел", — цитирует Тошича Sport24.
В СМИ сообщалось, что ЦСКА был готов продлить контракт с сербским полузащитником, но только с понижением зарплаты.
Напомним, что Зоран Тошич выступал за ЦСКА в с 2010 по 2017 год. На счету 32-летнего сербского полузащитника 47 голов и 41 результативная передача в 241 матче за "армейцев". В составе московского клуба Тошич трижды становился чемпионом России и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.
Тошич признался, что уход из ЦСКА был для него неожиданным
Полузащитник белградского "Партизана" Зоран Тошич, выступавший за московский ЦСКА, рассказал, что уход из армейского клуба стал для него неожиданностью.
Фото: РИА "Новости"
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