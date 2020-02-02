"После ухода из ЦСКА было предложение от тульского "Арсенала", но я не хотел рассматривать такие варианты. Потому что играл в ЦСКА и, думаю, играл на хорошем высоком уровне.
Я хочу играть за команду с желанием, с какими-то амбициями. Это одна из причин, почему я вернулся в Сербию. Просто не хотел играть в команде, которая идет на пятнадцатом месте. Сегодня победа, завтра — проигрыш. Какие цели у команды, непонятно. А в "Партизане", как и в ЦСКА, все понятно. Только победа может считаться успехом", — рассказал Тошич в интервью Sport24.
Зоран Тошич выступал за ЦСКА в с 2010 по 2017 год. На счету 32-летнего сербского полузащитника 47 голов и 41 результативная передача в 241 матче за "армейцев". В составе московского клуба Тошич трижды становился чемпионом России.
В 2017 году Зоран Тошич вернулся в белградский "Партизан" и дважды выиграл Кубок Сербии.
В этом сезоне в сербской Суперлиге "Партизан" идет на втором месте, отставая от лидирующей "Црвены Звезды" на 11 очков.
Тошич: не захотел бороться за выживание с "Арсеналом"
Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентом Sport24 Ярославом Кулеминым рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него были после ухода из ЦСКА. 32-летнй футболист покинул московский клуб летом 2017 года после истечения срока контракта и присоединился к команде из Белграда.
Фото: И. Веселинов
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