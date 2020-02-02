- Футболист стал товаром. Он подписывает контракт и когда подписывает выбивает что-то из клуба. И клуб решает вопрос по-своему, как ему хочется. Понятно, что "Зенит" и Ротенберг - хозяин "Сочи", они в каких-то взаимоотношениях. Когда он попросил кого-то из руководства "Зенита", не посоветовавшись с тренером, решили отправить его туда и объявили об этом. Но это времена такие, на самом деле в советские времена, когда я играл, начальник команды и главный тренер были всегда в связке, всё время договаривались.
Просто должны были говорить с Кокориным, объяснить ему, что ты полгода контракта отработаешь в другой команде, наберешь форму, а мы посмотрим, сможем ли подписать с тобой новый контракт. А здесь произошла ситуация, подрывающая руководство "Зенита". Наверное, Кокорину теперь не сладко будет, - заявил Ловчев.
Напомним, что 21 января "Сочи" объявил об аренде Кокорина до конца сезона. Позже информацию подтвердил гендиректор "Зенита" Александр Медведев. Сам футболист отказался от перехода в сочинский клуб. Представитель игрока Кирилл Логинов также опроверг информацию об аренде в "Сочи".
На данный момент 28-летний Кокорин находится на сборах с "Зенитом-2"
Ловчев - о ситуации с Кокориным: это подрыв руководства "Зенита". Ему будет не сладко
Телевизионный эксперт Евгений Ловчев в программе "Фетисов" на телеканале "Звезда" прокомментировал ситуацию вокруг Александра Кокорина в "Зените".
Источник: РИА Новости/Григорий Сысоев
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