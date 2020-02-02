"Уголовник в "Зените", вы что, с ума сошли?" Карпов считает, что Кокорина убирали в "больших кабинетах"

Спортивный журналист издания "Бизнес-Online" Иван Карпов в программе "Фетисов" на телеканале "Звезда" высказался о ситуации с Александром Кокориным в "Зените".
Источник: ФК "Зенит"
- Есть одна версия, я не могу сказать, что это инсайд, но, такая версия есть. Возможно кому-то в "больших кабинетах" не очень понравилось, что Саша Кокорин поехал на сборы основной команды "Зенита". В него там верят, его поддерживают, все говорят о том, что он восстановится.

Сказали примерно следующее: что, уголовник в "Зените", вы что, с ума сошли? Быстро решайте этот вопрос.

Именно поэтому всё руководство сначала поддерживало Кокорина, говорили, что они верят в него, а после, буквально в момент, когда приходит новость, что он уходит в "Сочи", все говорят: мы не знаем. Ни Рибалта, ни Семак, ни сам игрок, ни его отец, - заявил Карпов.

В данный момент 28-летний Кокорин находится на сборах "Зенита-2".

Ранее Василий Уткин сообщал, что история с нападающим началась после звонка руководству клуба из Администрации президента России.


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Теги: Зенит Кокорин
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