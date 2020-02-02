"Уголовник в "Зените", вы что, с ума сошли?" Карпов считает, что Кокорина убирали в "больших кабинетах"

Спортивный журналист издания "Бизнес-Online" Иван Карпов в программе "Фетисов" на телеканале "Звезда" высказался о ситуации с Александром Кокориным в "Зените".

Источник: ФК "Зенит"