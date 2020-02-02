- Я в октябре был у Семака в Питере, мы делали передачу. Тогда я у него спросил, как тебе удалось убедить (оставить Кокорина в "Зените", - Прим.Ред.), потому что Галицкий сразу всё это отсёк с Мамаевым, ну вот как тебе удалось?
Семак стал тренером, которые спустя несколько лет вернул золотые медали "Зениту", не будучи Диком Адвокатом или Лучано Спалетти.
Он ответил: это было очень не просто, мне пришлось убеждать. И один человек мне сказал: ты теперь отвечаешь за Кокорина.
Мы можем догадаться, кто ему сказал, потому что всё решает Алексей Борисович, дай бог ему здоровья, - заявил Львов.
Напомним, история "Зенита" и Кокорина началась с того, что футболист отказался переходить в полугодичную аренду в "Сочи", которая была обговорена между клубами и озвучена в массы. Тогда футболиста не включили на сборы с основной командой и отправили в "Зенит-2".
Львов считает, что Миллер назначил Семака ответственным по Кокорину
Бывший советский футболист, а ныне обозреватель "СЭ" Александр Львов в программе "Фетисов" на телеканале "Звезда" рассказал об разговоре с наставником "Зенита" Сергеем Семаком по-поводу будущего нападающего Александр Кокорина.
Источник: Epsilon/Getty Images
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