Напомним, между командой и нападающим Александром Кокориным возник конфликт. Футболист отказался уезжать в аренду в "Сочи", а затем не был приглашен на сборы с основной командой и был отправлен в "Зенит-2".
Футболисты "Зенита" сыграли в пейнтбол
Питерский "Зенит" проводит сборы в испанском Бенидорме. Утром футболисты провели восстановительную тренировку, а вечером сыграли в пейнтбол.
Напомним, между командой и нападающим Александром Кокориным возник конфликт. Футболист отказался уезжать в аренду в "Сочи", а затем не был приглашен на сборы с основной командой и был отправлен в "Зенит-2".
Напомним, между командой и нападающим Александром Кокориным возник конфликт. Футболист отказался уезжать в аренду в "Сочи", а затем не был приглашен на сборы с основной командой и был отправлен в "Зенит-2".
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