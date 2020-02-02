Уткин: Кубок Париматч нужно накачивать значением, чтобы люди покупали подписки. Что для этого сделал канал?

Блогер Василий Уткин в своём telegram-канале поделился мнением о раскрутке Кубка Париматч Премьер, который в эти дни проходит в Дохе.

Источник: Екатерина Чеснокова / РИА Новости