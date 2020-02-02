Уткин начал с того, что подобные турниры создаются для того, чтобы люди покупали подписки. Блогеру не понравилось, как "Матч Премьер" занялся пиаром турнира. Уткин начал с критики ведущего, который по его мнению, который по его мнению, никак не подходит на эту роль.
- Ведущий эфира - из условной тройки худших. Почему не Черданцев в студии, не Шмурнов? Сейчас неважно, кто как к ним относится. Это люди-статус на этом канале, - написал Уткин.
Под критику пошёл и репортаж про русского из Катара. Уткину кажется, что за такое было бы стыдно и 30 лет назад. За такое он бы затыкал дыры в человеке корявыми картошками и морковинами.
Единственное, что понравилось Уткину - сюжет Тимура Журавеля, который взял интервью у наставника "Локомотива" Юрия Сёмина, главного тренера сборной России Станислава Черчесова и взял у них напутствие для нападающего Фёдора Смолова, перешедшего на правах аренды в "Сельту".
- Кто-то говорил, что придет делать спортивное телевидение с нуля. Смотреть нечего в центровом эфире, кроме съемок репортера, принятого на работу осенью 1996 года. Гр*** стыд, - подвёл итоги Уткин.
Напомним, в Кубке Париматч Премьер участвуют московские "Локомотив" и "Спартак", "Ростов" и сербский "Партизан".
Уткин: Кубок Париматч нужно накачивать значением, чтобы люди покупали подписки. Что для этого сделал канал?
Блогер Василий Уткин в своём telegram-канале поделился мнением о раскрутке Кубка Париматч Премьер, который в эти дни проходит в Дохе.
Источник: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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