Цорн: мы - "Спартак" и хотим побеждать в каждой игре

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн поделился целями команды на вторую половину сезона чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"
"Наша главная задача — перестройка команды. она поставлена еще летом, обговаривалась на совете директоров. На таблицу станем смотреть в следующем сезоне. В текущем же важно, чтобы сформировалась команда, чтобы ребята понимали друг друга на поле и развивались.

Мы хотим набирать очки в каждом матче, потому что мы — "Спартак". Хотим находиться как можно выше, но это не значит, что будем делать выводы по каждой игре, что, если один раз уступим — это катастрофа. Желание побеждать есть, но целей по таблице на остаток сезона у нас нет", — цитирует Цорна "Спорт-Экспресс".

Прямо сейчас "Спартак" находится на сборах в Катаре, где принимает участие в Кубке Париматч Премьер. Следующий матч "красно-белых" на турнире состоится 5 февраля. Соперником будет московский "Локомотив".

В зимнее трансферное окно "Спартак" усилился нападающим Александром Соболевым, перешедшим на правах аренды из самарских "Крыльев".

Перед возобновлением чемпионата России "Спартак" занимает 10-ю строчку в турнирной таблице.


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Теги: Цорн Спартак
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