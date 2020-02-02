"Серьёзный, ответственный. И сильный". Тошич рассказал, как относится к Путину

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич ответил в блиц-формате на вопросы, связанные с Россией. Один из них был про президента нашей страны.

Фото: Василий Пономарев