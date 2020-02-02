Три главных качества Владимира Путина? Не знаю, как это по-русски… Серьёзный, ответственный. И сильный", — цитирует Тошича Sport24.
Тошич выступал в России с 2010 по 2017 год за московский ЦСКА. На счету 32-летнего сербского полузащитника 47 голов и 41 результативная передача в 241 матче за "армейцев". В составе московского клуба Тошич трижды становился чемпионом России.
В 2017 году Зоран Тошич вернулся в белградский "Партизан".
"Серьёзный, ответственный. И сильный". Тошич рассказал, как относится к Путину
Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич ответил в блиц-формате на вопросы, связанные с Россией. Один из них был про президента нашей страны.
Фото: Василий Пономарев
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