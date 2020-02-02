Как сообщает турецкое издание Sabah, "Спартак" хотел приобрести 29-летнего марокканца зимой, но игрок не захотел переезжать в Россию.
Беланда не входит в планы "Галатасарая", поэтому клуб намерен как можно скорее избавиться от него.
В нынешнем сезоне на счету полузащитника 5 забитых мячей и одна результативная передача в 21 матче за "Галатасарай" во всех турнирах.
Беланда отказался от перехода в московский "Спартак"
Хавбек турецкого "Галатасарая" Юнес Беланда отказался от продолжения карьеры в московском "Спартаке".
Фото: Getty Images
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