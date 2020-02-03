"Ни в одной цивилизованной стране мира нет такого". Родители игроков школы "Луча" обратились к Путину

- Похоже, сейчас настал самый трудный час. Мы не хотим думать, что последний. Вместе с футбольным клубом умрёт и футбольная школа подготовки юных футболистов.



Если в руководстве страны, в руководстве спорте и футбола есть дальновидные, грамотные, неравнодушные руководители, мы обращаемся к Вам! Услышьте нас!



Нам нужна академия! Ближайшая к нам — за 10 тыс. километров! Это ни в одной стране цивилизованного мира нет такого, чтобы на такой огромной территории не было ни одной академии, - сказано в заявлении родителей.



Жалобу оставили родители футболистов от 3 до 18 лет. Таким образом они просят спасти "Луч", основанного в 1958 году. В заявлении сказано, что большинство воспитанников покинуло "Луч" из-за низкого уровня команды. Ранее они обращались за помощью к губернатору края Олегу Кожемяко. Сообщается, что "Луч" не готовится к старту весенней части чемпионата, а долги накопились с августа 2019 года.



