- Похоже, сейчас настал самый трудный час. Мы не хотим думать, что последний. Вместе с футбольным клубом умрёт и футбольная школа подготовки юных футболистов.
Если в руководстве страны, в руководстве спорте и футбола есть дальновидные, грамотные, неравнодушные руководители, мы обращаемся к Вам! Услышьте нас!
Нам нужна академия! Ближайшая к нам — за 10 тыс. километров! Это ни в одной стране цивилизованного мира нет такого, чтобы на такой огромной территории не было ни одной академии, - сказано в заявлении родителей.
Жалобу оставили родители футболистов от 3 до 18 лет. Таким образом они просят спасти "Луч", основанного в 1958 году. В заявлении сказано, что большинство воспитанников покинуло "Луч" из-за низкого уровня команды. Ранее они обращались за помощью к губернатору края Олегу Кожемяко. Сообщается, что "Луч" не готовится к старту весенней части чемпионата, а долги накопились с августа 2019 года.
"Ни в одной цивилизованной стране мира нет такого". Родители игроков школы "Луча" обратились к Путину
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